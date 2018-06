Aumenta la lista delle pretendenti per, in uscita dale attualmente impegnato ai Mondiali con la sorprendente Croazia. Come rivela l'emittente spagnola Cadena Cope, anche lae ilsi sono iscritte alla corsa per il centrocampista croato, che piace anche alla Juventus. Il Real non è disposto a privarsene per meno di 40-45 milioni di euro. ​