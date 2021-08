Mateo Kovacic vince ancora. La Supercoppa Europea conquistata ai rigori contro il Villarreal è il trofeo numero 17 alzato in carriera dal centrocampista croato, il dodicesimo da quando ha lasciato l'Inter. Era l'estate del 2015 quando passò per 38 milioni di euro al Real Madrid, dove ha vinto 3 Champions League, 3 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee, una Liga e una Supercoppa di Spagna.



Tre anni fa il trasferimento al Chelsea, con cui si è laureato campione d'Europa per la quarta volta. Nel frattempo l'Inter è riuscita a tornare campione d'Italia grazie allo scudetto conquistato nella scorsa stagione con Romelu Lukaku (suo prossimo compagno di squadra) Antonio Conte. Il quale non ha mai allenato Kovacic, arrivato a Londra dopo l'esonero dell'ex ct dell'Italia deciso da Abramovich.