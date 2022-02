Viktor Kovalenko, giocatore dello Spezia si è espresso anche grazie ai canali social del club ligure su quanto sta accadendo oggi nel suo paese, l'Ucraina, attaccato e bombardato nella notte dalla Russia.



"Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mio paese e tutti i miei pensieri ora vanno alle persone che proteggono la nostra patria! In questo momento tutta l'Ucraina e tutti i suoi abitanti dovrebbero essere uniti! Spero che ci sia presto la pace. È difficile vedere parenti e connazionali paingere e soffrire durante questo attacco. Prego per l'Ucraina".