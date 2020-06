Il futuro di Patrick Schick resta in dubbio con il riscatto da parte del Lipsia dalla Roma che ancora non è stato confermato e rischia di saltare. C'è però in famiglia chi ha già ritrovato le certezze del passato ed è la sorella Kristyna che ha da poco partorito il suo primo figlio, ma che ha subito ritrovato la forma migliore.



Invidiabile per tante, come mostrano le foto della modella ceca sul suo profilo instagram in cui commenta: "Amo il mio corpo e il mio corpo mi ama". E come non farlo con un fisico così? Ecco le sue foto nella nostra gallery.