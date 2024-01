Krol: 'Il Napoli non mi pare in grado di soffrire. La Fiorentina è favorita'

Ruud Krol è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina: "Il Napoli ha cambiato allenatore a giugno, l'addio di Spalletti è stato pesante. Loro sia con Garcia, che con Mazzarri non giocano con la stessa grinta, e la stessa energia della scorsa stagione. Vincere uno scudetto è difficile, ma confermarsi è ancora più difficile. E io non vedo una squadra in grado di soffrire per confermare il tricolore. Ci sono state due cessioni come Kim e Lozano. L'organizzazione difensiva non è sufficiente, sono troppo lunghi, e quando perdono la palla non accorciano bene. Politano invece fa il massimo, ma non ha un sostituto"



LA FIORENTINA - Io credo che la Fiorentina parta un po' favorita. Anche se la Fiorentina non gioca come lo scorso anno. Non ho visto lo stesso gioco che Italiano chiedeva mesi fa, è una squadra più difensiva. Loro erano più divertenti da vedere, e anche nelle loro facce si vedeva la differenza. Meno sorrisi e divertimento