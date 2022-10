, non in Champions League dove già unmolto più titolare di questo aveva faticato a Salisburgo. Finisce 3-0 ed èper il Milan, sotto per l’intera partita eA fine primo tempo fa un numero da fenomeno, che i compagni scaricano in bagno.: insieme sbagliano il gol del pareggio, probabilmente provvisorio, visto com’è andata.dalla fine, quando già sotto di 3 gol, pensa alla Juventus e risparmia uno scorcio di fatica a Leao, Bennacer e Giroud. Si rivede Origi, ma è consolazione magrissima.Zeppo di riserve, in Europa sono brutte figure assicurate e. Così come a questo punto non sarà semplice qualificarsi, perché potrebbe non bastare battere a San Siro il Salisburgo (che a settembre ha pareggiato a Stamford Bridge). La qualificazione agli ottavi non è ancora a rischio, ma di certo non sono una formalità.Bello il Chelsea in versione più o meno sperimentale (prima volta con la difesa a 3, nonostante il Milan avesse un solo attaccante), visto il poco tempo fin qui avuto daper rimettere insieme i cocci lasciati dal fallimentare avvio stagionale di Tuchel. Nome a parte, il neo tecnico dei Blues non ha poteri magici e perciò gli serve tempo, ma la strada sembra quella giusta: il materiale c’è, le idee anche e in primavera chi vorrà vincere la Champions dovrà di sicuro passare anche da Stamford Bridge., il tempo per un paio di affondi, manco a dirlo di Leao, ma al 5’ Tatarasanu deve già impegnarsi per negare il gol al destro di. Al 15’, Krunic e Ballo Touré sono sul taccuino dell’arbitro, costretti all’ammonizione dagli scatenati avversari, vince tutti gli scontri diretti in mezzo al campo ed è persino, perché fra tanti patemi con palla in movimento, teoricamente quel gol era più facile da evitare, per esempio evitando di lasciare il piccolo Bennacer nella zona del gigante Thiago Silva:. Sul primo, respinge Tararusanu, sul secondo devia un difensore, sul terzo mette un’altra pezza il portiere: qui però il pallone torna in campo anziché uscire sul fondo eè il più lesto di tutti a trasformare in gol la colossale flipperata.Il vantaggio mette le ali al Chelsea:salva un gol fatto di Mount, poine regala uno quasi comodo e nel mezzo ancora Mount segna sì, ma in fuorigioco, dopo un’azione bellissima.spazza spesso in tribuna senza preoccuparsi dell’estetica,, Dest sembra intimidito e sale molto meno di quanto solitamente fa l’assente Calabria.Il Milan è tutto, che un istante prima dell’intervallo, penetrando come un fluido per due volte in 10 metri in mezzo a 2 coppie di avversari. Da rivedere per crederci. Assist geniale perIn avvio di ripresa, l’uno-due che chiude la partita: prima l’altro exsotto misura (disperso Ballo-Touré, buco di Tomori) poi l’idolo di casa(botta in diagonale, su altro errore dell’eroe di Empoli). Manca mezz’ora, ma è come se tutto finisse lì: Milan mai pericoloso, praticamente mai oltre la metà campo, ansioso solo che finisca tutto e il più in fretta possibile, Chelsea sazio e contento. Cambia molto anche Potter, sabato saranno di nuovo tutti in campo.: 24’ pt Fofana (Che), 11’ st Aubameyang (Che), 16’ st James (Che): 11’ st James (Che), 16’ st Sterling (Che): Kepa; Fofana (dal 37’ pt Chalobah)Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic (dal 18’st Jorginho) Chilwell; Mount (dal 29’ st Havertz)Sterling (dal 29’st Broja) Aubameyang (dal 18’ st Gallagher)A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer (dal 27’ st Pobega) Tonali; Krunic (dal 18’ st Gabbia), De Ketelaere (dal 18’ st Rebic), Leao (dal 27’ st Díaz) Giroud (dal 27’ st Origi) A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.