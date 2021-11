Dal ritiro della nazionale bosniaca, il centrocampista del Milan Rade Krunic ha parlato, come riportato da N1Info.com: "Mi sento bene, i compagni mi sono mancati e non vedevo l'ora di raggiungere il ritiro. Siamo consapevoli di cosa ci aspetterà contro Finlandia e Ucraina, ma abbiamo un obiettivo e credo che riusciremo a raggiungerlo. Ci stiamo preparando bene per la Finlandia, siamo motivati e col giusto impegno riusciremo a batterli".