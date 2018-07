Arrivano brutte notizie per il Torino da Sarzana, dove l'Empoli ieri è stato impegnato in un'amichevole contro lo Spezia terminata sul 2-2. Al 31' di gioco, infatti, il centrocampista Rade Krunic, da tempo al centro di una trattativa di mercato tra la società piemontese e quella toscana, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.



Krunic è uscito in barella dal terreno di gioco a causa di un problema ed è stato portato in ospedale per degli appositi accertamenti: se l'infortunio dovesse rivelarsi serio e i tempi di recupero dovessero essere lunghi la trattativa per il passaggio del centrocampista al Torino potrebbe saltare.