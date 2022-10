Grzegorz Krychowiak lascia momentaneamente l'Al-Shabab, club che lo ha preso in prestito dal Krasnodar in estate. L'ex centrocampista del Siviglia ha scelto di tornare in Europa per prepararsi al meglio per il Mondiale in Qatar, che comincerà il prossimo 20 novembre. Si allenerà con il Legia Varsavia.