Mohammed Kudus ha detto no al rinnovo annuale con l'Ajax (adesso è in scadenza col 2025). Lo svela il Daily Mail che aggiunge come il classe 2000 abbia intenzione di salutare gli olandesi per trasferirsi in Premier League. La punta, che pure piace a Milan e Juventus, è appetito da Arsenal, Manchester United e Newcastle. Il prezzo? 40 milioni di euro.