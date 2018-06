Sandro Kulenovic, attaccante croato classe 1999, è tornato al Legia Varsavia dopo che la Juventus ha scelto di non riscattarlo al termine dell'annata vissuta con la Primavera bianconera. Intervistato da Giovanibianconeri.it, ha detto: "Alla Juventus ho imparato moltissimo con la prima squadra, soprattutto negli allenamenti con la prima squadra, momenti che ricorderò per il resto della mia vita. Sono stato bene nel gruppo della Primavera, con mister Dal Canto è andato tutto bene, un allenatore che ha grande fame di vittorie. Il momento più bello è stato sicuramente il Torneo di Viareggio gli infortuni invece i momenti più brutti che mi hanno lasciato fuori dal campo per quasi 3 mesi. Per me Morachioli ha un potenziale incredibile, velocità e tecnica impressionanti. Ma anche il nostro capitano Vogliacco e Zanandrea faranno strada, perché con la loro fame e la loro qualità hanno una grande tecnica per i difensori. Ovviamente sarei stato felice se la Juventus mi avesse comprato - ha concluso - ma sono comunque molto felice di essere tornato qui al Legia, in un fantastico club e una meravigliosa città".