Dejan Kulusevski ha salutato la Juventus per passare al Tottenham, l'esterno svedese racconta a Football London: "Gli allenamenti di Conte? Mi piace 'soffrire', fa parte di me. Amo il duro lavoro e ho già capito come funziona qua. E' incredibile. Adoro questo tipo di sedute perché il mio corpo può migliorare. Gli allenamenti qua sono molto diversi che in Italia, lo dico in modo positivo. I giocatori corrono più velocemente, tutto è più rapido nel tentativo di renderci più forti. Per me è positivo, il mio corpo deve sentirsi vivo per permettere alla testa di pensare più velocemente. Per questi motivi sono molto felice di essere qua".



CONTE FONDAMENTALE - "L'importanza di Conte nel mio trasferimento? E' stato tutto. Questo è un club fantastico, ma grazie al mister tutti corrono di più. Ha ottimi metodi di allenamento, ottime tattiche, lo staff è fantastico e spiega ogni cosa. Questa settimana è stata fantastica e io sono onorato di essere qua".