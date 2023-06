Tra prestito e riscatto la Juventus incassa 40 milioni di euro dall'affare Kulusevski. Nella giornata di oggi il giocatore si è avvicinato molto al Tottenham col quale la Juve sta trovando un accordo per 30 milioni di euro, 5 in meno rispetto alla cifra fissata al momento degli accordi. Gli Spurs per lo svedese avevano investito 10 milioni un anno e mezzo fa per il prestito, e ora hanno ottenuto uno sconto per chiudere il diritto di riscatto (le condizioni per l'obbligo non sono state raggiunte) a 30.