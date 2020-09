Dejan Kulusevski era molto atteso per la prima prova, seppur amichevole, con la maglia della Juventus. E lo era a maggior ragione che doveva reggere l'attacco bianconeri - pardon, arancionero - in tandem con Cristiano Ronaldo. Questo perché Paulo Dybala è infortunato e il centravanti ancora non è arrivato dal mercato. Nel primo tempo della partita di stamattina alla Continassa contro il Novara, finito 1-0 (poi la Juve ha dilagato nel secondo tempo con altri interpreti in campo, fino al pokerissimo) il tandem offensivo è stato formato proprio da Ronaldo e Kulusevski, che insieme hanno confezionato la rete del vantaggio juventino.

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM