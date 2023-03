, vicino ad essere allontanato dalla panchina degli Spurs dopo le sue dichiarazioni sul DNA perdente del club londinese, potrebbe avere ripercussioni su vari livelli. In primis,che ora ha in mano il mercato del Tottenham. Poi, a cascata, potrebbero esserci ripercussioni anche sul parco giocatori della società presieduta da Daniel Levy.di quest'anno, fortemente voluto da Conte e portato a Londra da Paratici nel mercato di gennaio del 2022."Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, di cui € 3 milioni per la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 milioni per la stagione sportiva 2022/2023.Inoltre, l’accordo prevede:• l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023;• la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi".. Ora, se per il secondo requisito non ci sono problemi, in quanto Kulusevski ha già collezionato ad oggi 27 presenze su un totale stagionale che sarà di 52 partite, la qualificazione alla prossima Champions è ancora da conquistare, con il Tottenham attualmente quarto a +2 sul Newcastle e a +6 sul Liverpool, ma con due partite in più giocate rispetto ai Magpies e ai Reds., che avrebbe facoltà di acquistare comunque Kulusevski, sempre per 35 milioni di euro, o di non acquistarlo.E lo stesso dicasi per l'ex giocatore di Atalanta e Parma: vorrebbe ancora giocare al Tottenham, senza i suoi mentori?Fatte queste premesse, e considerato l'impatto buono ma non eccezionale avuto da Kulusevski nel suo primo anno e mezzo (quasi) in Inghilterra (35 presenze e 7 gol totali),. Considerata l'età e i margini di crescita di Kulusevski, è probabile che il club londinese alla fine decida di riscattare comunque il nazionale svedese, anche non avendone l'obbligo.