Un bivio, che si sta avvicinando.. Dubbi, alimentati ieri dall'allenatore a interim Ryan Mason: "Se rimarà? Non ne sono sicuro ad essere perfettamente onesto. La sensazione è che sia un giocatore del Tottenham, quindi quelle conversazioni, come molte su altri giocatori, verranno fatte alla fine della stagione". Tutto dipenderà da due fattoricon l'ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann in cima alla lista dei desideri,(al momento sono sesti a -6 dal Manchester United, quarto).L'attaccante svedese classe 2000, cresciuto nell'Atalanta ma esploso a Parma, ha lasciato la Juventus a gennaio 2022 per trasferirsi al Tottenham in prestito oneroso a 10 milioni di euro con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, come da comunicato del club bianconero: "Accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Inoltre, l’accordo prevede:; la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 milioni, pagabili in cinque esercizi". Gli obiettivi da raggiungere per il riscatto obbligatorio sonodell'attuale stagione del club inglese (su questo ci siamo, Kulu ha giocato 34 partite in tutte le competizioni, con 2 gol e 7 assist).- Per tutto questo il ritorno alla Juventus, che lo acquistò dall'Atalanta per 35 milioni più 9 di bonus, non va escluso. Ma Torino questa volta rischia di essere una tappa di passaggio.Ma difficilmente la Juve incasserà i 45 milioni di euro chiesti poco più di un anno fa perché Kulusevski non ha dimostrato sul campo di meritare un investimento del genere.Tra cui Asensio, in uscita dal Real Madrid.