La qualificazione in Champions è ormai tramontata, pure la metà delle presenze per almeno 60 minuti non sembra un obiettivo raggiungibile. Allora niente obbligo di riscatto per Dejan Kulusevski, il Tottenham riflette sul diritto di riscatto. Ma senza Antonio Conte, soprattutto senza Fabio Paratici, le riflessioni potrebbero portare anche a lasciarlo andare: 10 milioni già spesi per il prestito di 18 mesi, ne servirebbero altri 35 per esercitare l'opzione d'acquisto. E se tornasse? Dipende dal giocatore, dipende da Max Allegri: con lui in panchina, lo svedese chiederebbe la cessione alla Juve.