E' Marash Kumbulla il difensore scelto dal Napoli per la prossima stagione. Giuntoli ha già l'accordo con il Verona ma non con il giocatore, a differenza dell'Inter, che ha l'ok del nazionale albanese nato a Peschiera del Garda ma non quello con il club scaligero. E' sfida totale: gli agenti del giocatore dell'Hellas hanno incontrato il Napoli, ecco come è andata...