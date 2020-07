Il suo cartellino potrebbe essere una pedina fondamentale nel prossimo calciomercato. L'ex Primavera Cristiano Lombardi, di proprietà Lazio, festeggia con un gol al Cittadella il suo ritorno in campo con la Salernitana. Potrebbe rientrare nella trattativa per Kumbulla, piace anche al Verona, ma per ora, ai microfoni di DAZN, prende tempo: “Penso che per il futuro ci sarà tempo. Sono impegnato al massimo con la Salernitana. Voglio giocarmi qualcosa di grande, questa piazza mi ha dato tanto, credendo in me dopo un periodo difficile e vorrei ripagarli”.