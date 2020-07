L'ennesimo intervento, l'ennesima tegola per Inzaghi, l'ennesimo fallimento dello staff medico. Come riporta il Messaggero Lucas Leiva della Lazio è furioso e rassegnato a un ulteriore intervento. Si è recato in clinica Paideia, da sempre alleata della Lazio. Il ginocchio operato continua a gonfiarsi, non vuole mollare ma ad agosto dovrà probabilmente tornare sotto ai ferri. E parte il balletto delle responsabilità.



STAFF MEDICO SOTTO ACCUSA - Lo staff medico della Lazio è sotto accusa: c’è chi se la prende col dottor Adriani per l’intervento mal riuscito, da quest’ultimo arrivano le accuse al mancato rispetto del protocollo riabilitativo. Non si fida più Leiva, andrà in Brasile ad operarsi. Tornerà dallo specialista che si era occupato del suo ginocchio sinistro ai tempi del Liverpool. Si ripete lo shock Lulic: operato una volta a Roma, si è dovuto rioperare in Svizzera.