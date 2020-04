Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell'Hellas Verona, ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Ha parlato della sua prima grande stagione in Serie A, di mercato, ma anche di coronavirus e del legame tra il suo Paese, l'Albania, e l'Italia, dove è nato: "Sono orgoglioso del gesto del premier Rama in un momento così complicato per l'Italia, che è sempre stata al nostro fianco quando ne avevamo bisogno. Ringrazio lui e i medici che sono arrivati".



Il discorso scivola rapidamente sul calcio: "A 10-11 anni ho capito che quello volevo fare veramente era diventare un giocatore, facendo della mia passione una professione. Il primo gol in Serie A, contro la Sampdoria, è stato un momento indelebile. La prima volta che ho pensato "ce l'ho fatta".



Su Chiellini: "Da ragazzino, avevo il suo poster in camera. Ho sempre ammirato la sua grinta e la sua voglia di migliorarsi. E' un autentico guerriero in campo".



Kumbulla ha aggiunto: "L'attaccante che mi ha messo sinora più in difficoltà è Dybala, per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. E' un funambolo. Il mio sogno da calciatore? Giocare la Champions League".