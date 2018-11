Jasmin Kurtic non ha dubbi sul proprio presente e futuro, lo conferma a La Nuova Ferrara: "Penso solo biancazzurro. La Spal è il mio posto nel mondo. Obiettivo? Anche io mi aspetterei tanto visto il nostro inizio, ma non è così. La competizione è alta. Mettiamo via il concetto che 'dobbiamo' vincere. L'obiettivo è la salvezza e noi non arretreremo di un passo".