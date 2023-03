L'ex calciatore di Fiorentina e Inter Zdravko Kuzmanovic è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste sono le sue parole: "Sono felicissimo che la Fiorentina abbia vinto col Milan. La squadra ha fatto una gran partita e sono felice che siano riusciti a battere una squadra così importante. Quest'anno hanno faticato molto e infatti questo risultato con il Milan non me lo sarei mai aspettato. Contento per squadra, società e città, perché non è mai facile battere una grande squadra".



JOVIC E CABRAL - Cabral all'inizio ha avuto grandi difficoltà ad ambientarsi a Firenze. Mi aspettavo molto di più da lui. Ora sta giocando meglio e trovando qualche gol, ma a dire la verità può e deve fare ancora di più, perché lo hanno pagato tanto. Anche per Jovic penso la stessa cosa. Luka sicuramente non è arrivato a Firenze per fare la riserva. Lui vuole giocare titolare e dimostrare il suo valore. La sua esperienza a Firenze è molto importante, perché ancora deve esplodere e in questo momento non può permettersi di stare in panchina.



VEDERLI INSIEME - Difficile, perché Cabral e Jovic non sono due giocatori di grande movimento. Sono attaccanti che aspettano il pallone e si fanno trovare al posto giusto nel momento giusto davanti alla porta.