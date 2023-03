Il tecnico del Sivasspor Riza Calimbay è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Quello di domani è un match difficile, ma conosciamo il valore delle squadre che si presentano in Europa. Arriviamo da vincitori del girone. Questo ci avvantaggia. In trasferta abbiamo perso una volta in Conference. Abbiamo in mente un'idea di gioco precisa, per sfruttare le nostre caratteristiche."



LA FIORENTINA - Non temiamo nessun calciatore in particolare, la gara in sé sì. Sono fortissimi in mediana e davanti. La Fiorentina è una delle migliori squadre in Italia, non è facile vincere col Braga