Presenti circa 800 tifosi per assistere al match e supportare la squadra di Luciano Spalletti in un momento non semplice, considerando gli addii illustri affrontati. Sono arrivate delleper il tecnico di Certaldo congrande protagonista egià in forma e in versione leader. Qualcosa da migliorare c'è, come alcuni giocatori che devono imporsi e chi ha reso al di sotto delle aspettative.- Protagonista assoluto della giornata è il nuovo acquisto, Khvicha Kvaratskhelia. Giocate di livello importante, sempre bravo a creare superiorità numerica con dribbling e sterzate che hanno infiammato il pubblico. Due gol e un assist all'esordio con la maglia del Napoli.- In un Napoli che ha bisogno di giocatori di personalità lui può ricoprire tranquillamente questo ruolo. Subito in partita con la sua fisicità- Entra e fa subito la differenza su quella fascia. Con il suo solito mancino a rientrare si rende protagonista con una doppietta. Si lascia alle spalle, almeno per oggi, le voci di mercato.- Il giocatore più atteso, colui che con l'addio di Insigne e Koulibaly dovrà prendersi le responsabilità, le redini della squadra in mano. Nonostante un solo giorno d'allenamento è subito pronto per fare la differenza. Un gol e un rigore procurato, che ha lasciato calciare al giovane Ambrosino.- L'unico insufficiente in casa Napoli. Nel primo tempo Spalletti gli ha concesso spazio ma ha deluso le attese riuscendo ad avere poche volte la meglio sulla difesa avversaria. Alcune occasioni ghiotte le ha anche sbagliate.- Apparso ancora un po' sottotono per quanto riguarda la personalità. Ha tutto per diventare uno dei protagonisti di questo Napoli e deve crescere. Diversi palloni giocati, sì, però non è abbastanza: serve maggior incisività.