Italia, come cambia la difesa di Spalletti con Gatti al posto di Acerbi e Scalvini: tutte le combinazioni

La spedizione azzurra aglidi quest'estate non è partita col piede giusto.Francescoe Giorgioinfatti sono out per problemi fisici: il giocatore dell'Inter è dovuto ricorrere a unquello dell'Atalanta invece ha subito ladurante la gara contro la Fiorentina.

Al loro posto ci sarà Federico, come confermato dallo stesso allenatore oggi in conferenza stampa a Coverciano. Se insomma sussisteva il dubbio se- da consegnare il 6 giugno - la dea bendata ha deciso per l'exAnche nelle ultime sessioni di allenamento infatti il ct ha provato laCome cambia però il reparto senza due specialisti di questo modo di difendere, come Acerbi e Scalvini? Proviamo a capire cos'ha Spalletti in mente.

- Prima, con cui gli azzurri debutteranno nel torneo, ci sono, due amichevoli utili per definire gli ultimi dettagli e consegnare poi leda titolari. Le gerarchie sono già scritte e ricalcano ilAvendo optato per la difesa a tre,Alle spalle di quello titolare, scalpita l'altro, quello composto dal neo arrivato- che questo ruolo l'ha ricoperto per tutta la stagione con la Juve di Allegri - dae da. Numericamente la difesa azzurra è fatta e in soccorso del ct potrà ricorrere la, caratteristica comune a molti dei convocati.per esempio possono essere impiegati come difensori ma anche come esterni.dal canto loro invece possono giostrare come terzi ma anche centrali. Il tempo scorre e manca sempre meno al debutto contro la squadra di Sylvinho: Spalletti sfoglia la margherita e prepara il fortino con nomi inediti ma fedeli alla linea.