Kvaratskhelia sta spostando gli equilibri in serie A alla sua prima stagione con la maglia del Napoli. Un vero incubo per la difese avversarie che proprio non riescono a prendergli le misure. Anche in Champions League le prestazioni sono state super tanto che diverse società gli hanno posato gli occhi addosso. Un affare da 10 milioni che ha quasi del clamoroso ma ora per il club azzurro è già il tempo di provare a blindare il suo gioiello. Dettagli nel nostro focus video: