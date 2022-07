Arriva dalla Georgia il colpo di mercato del Napoli di De Laurentis,è il nuovo attaccante a disposizione di Spalletti. Nello scacchiere del mister toscano, accasatosi a Toronto da pochi giorni, eredità pesantissima per il giovane georgiano che avrà il compito di provare a conquistare un pezzo di cuore dei tifosi. Arriva a titolo definitivo dalla, società in cui dal mese di marzo ha stabilito un bottino diCresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, Kvaratskhelia ha vestito anche le maglie di Rustavi, Lokomotiv Mosca e Rubin Kazan, oltre che quella della sua nazionale dove è un punto di riferimento: lo score con la Georgia parla di otto goal in diciassette presenze, tre dei quali nell'ultima tornata di Nations League andata in scena nella prima metà di giugno.: la speranza del tecnico toscano è che tutti, al termine della prossima stagione, possano avere ben a mente chi è davvero Kvaratskhelia e quali sono le doti che hanno convinto il Napoli a puntare più di qualche fiche su di lui.È un Napoli che ha salutato Insigne, si appresta a salutare Mertens, e ha ancora in ballo tante situazioni contrattuali, come i rinnovi disu tutti. Comunque vada sarà rivoluzione, tanti giovani pronti a ritagliarsi un posto nel nuovo corso, da, per tornare a far sognare la pizza di Napoli. La stagione del Napoli passa anche dai piedi di Kvaratskhelia pronto a sbocciare e far volare il nuovo Napoli, nel ruolo e nella città che fu di Lorenzo Insigne.