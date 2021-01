Kylie Jenner è la donna dei record. Le 23enne americana di Los Angeles, imprenditrice, influencer e personaggio televisivo, nonché AD di Kylie Cosmetics, ha iniziato la sua scalata al successo grazie al reality show "Al passo con i Kardashian", che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.



Da lì in poi, Kylie ha collezionato una serie di primati. Eccone alcuni:



Forbes ha rilevato che la Jenner, che si trova al 2.057esimo posto su un totale di 2.153 miliardari, è la più giovane miliardaria di sempre che si è fatta da sé – cioè che non ha ereditato imprese o capitali – battendo così il record di Mark Zuckerberg, che di anni ne aveva 23.



Kylie ha superato nel 2019 la soglia dei 200 milioni di followers su Instagram (ora sono 208 milioni). Un traguardo finora mai raggiunto dal clan Kardashian, dal momento che la sorella maggiore Kim è a quota 198 milioni.



Nella classifica dei top post su Instagram, su 10 posizioni, quattro le occupano i suoi scatti (con la complicità di Travis Scott e della piccola Stormi).



E infine, chi sono le 20 star più pagate su Instagram? Jenner batte tutti, terzo posto per Cristiano Ronaldo. La Jenner guadagna 1,13 milioni di euro per ogni post pubblicato sul social network.



E DOPO UN PO' DI NUMERI, SPAZIO ALLE FOTO: ECCO GLI SCATTI PIU' BELLI DI KYLIE!