Carlos Amodeo, ad del Gremio, ha confermato a Radio Guaiba. la conclusione dell'affare riguardante Matheus Henrique, centrocampista classe 1997 che viaggerà alla volta dell'Italia subito dopo la fine delle Olimpiadi di Tokyo, dove il suo Brasile ha raggiunto la finale per l'oro: "Non appena avrà terminato la sua partecipazione alle Olimpiadi, Matheus Henrique si recherà a Sassuolo per sostenere gli esami"-