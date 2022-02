Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, intervistato da GR Parlamento parla anche di Domenico Berardi: "Lui è cresciuto nel Sassuolo, c'è un legame speciale: è un campione ed è maturato tantissimo. Oggi è uno dei migliori giocatori italiani, se non il migliore. È chiaro che possa esserci l'ambizione di voler andare in un grande club, se arriverà una richiesta importante faremo un ragionamento con lui. La proposta della Fiorentina non era congrua con il valore del giocatore, ma probabilmente per Berardi serve un club top".