Roberto De Zerbi non sarà più l'allenatore del Benevento. Queste le parole dell'ex Foggia e Palermo: "Io non penso che da una retrocessione si possa ripartire con lo stesso allenatore. Io non so se questa è la scelta giusta, ma è la decisione presa in buona fede e che ho comunicato circa un mese fa alla società, dopo la partita con il Cagliari. E’ una decisione non facile, perché qui aveva trovato persone con le quali mi sono trovato bene. Ho preferito fare un discorso più di testa che di rapporti anche se il rapporto rimarrà e migliorerà negli anni con Vigorito, la sua famiglia, il ds Foggia e tutto lo staff".



SULL'ESPERIENZA - "Quando sono venuto qui sapevo di non essere ben visto per i trascorsi al Foggia. Sapevo che potevo avere qualche antipatia, invece sono stato trattato bene. Domenica mi sono emozionato nel vedere che i tifosi riconoscevano il campionato fatto dai ragazzi. A Benevento sono venuto con la speranza di poterci salvare: io e i miei collaboratori, lo staff, i giocatori e la società di più non potevamo dare. Vado via con la consapevolezza di aver dato tutto".