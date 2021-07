Per le prime partite della prossima stagione l’Amburgo non potrà utilizzare la maglia da trasferta. Secondo quanto riportato dalla Bild, Adidas ha stampato le maglie away con lo sponsor sbagliato (Emirates invece di Orthomol) e quindi dovrà impiegare del tempo per produrle di nuovo. Un errore abbastanza grossolano, nonostante lo sponsor sia cambiato più di un anno fa.