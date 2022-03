Alessandro Moggi, l'agente fra gli altri di Ciro Immobile ha parlato a Radio Marte del futuro di alcuni dei giocatori del Napoli su cui si sta animando un grande mercato.



KOULIBALY - "Situazione complicata, abbiamo visto anche come si è conclusa la vicenda Insigne. C'è sempre lo spettro legato a offerte ricche dal punto di vista economico. Mi sembra evidente che il Napoli debba fare i conti con il bilancio".



OSIMHEN - "Osimhen è il bomber giusto per il Napoli? Penso che per lui ci siano già adesso interessamenti di grandi club europei. Ha già dimostrato di avere grandi qualità, veramente è un calciatore completo. Un'eventuale cessione o meno dipenderà dalla volontà del Napoli del tenere il giocatore oppure no. Il Napoli ha dimostrato anche di ritrovare calciatori strategici dopo grandi cessioni"