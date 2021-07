Ci sono dei momenti chiave per quel che riguarda la stagione della Juve, date da cerchiare in rosso appena verranno fissate definitivamente e altre che sono già evidenziate da un po'. Il 14 luglio si radunerà, ma tra mercato e programmazione, in ogni caso, sono altri i momenti decisivi che possono confermare o stravolgere la strategia delineata da Federico Cherubini e lo stesso Allegri.