A margine dell'Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, il noto procuratoreha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com: "Il mercato ha sempre vissuto di cicli, euforie e pressioni che faranno sempre tendenza. La pandemia, oltre a essere un reale problema economico, è stato anche il momento giusto per molti club di uscire allo scoperto e accettare la loro condizione di crisi economica. Il mercato però alla fine ha le sue leggi che cambiano secondo i momenti storici del calcio.. Non vedo a chi possa essere imputata la responsabilità, è una loro decisione. E questo vale per molti altri club".- "In questi anni credo ci sia stato poco dialogo tra leghe, club e le categorie che rappresentano gli agenti. E questo non porta vantaggi a nessuno. Si può pensare di adottare contromisure per qualcosa, ma non si possono fare i conti senza l'oste. Insieme si potrebbe cercare di trovare aiuti e intese che potrebbero migliorare gli equilibri.- "Ci sono situazioni in cui. Quando accade è una sconfitta per tutti, ma non è detto che la responsabilità sia sempre di qualcuno. Sono cose che in altri Paesi sono sempre accadute senza che ci fosse nessun caso".