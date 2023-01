Facendo girare il mappamondo il dito si ferma lì, sulla Croazia. Negli ultimi due Mondiali ha totalizzato un secondo e un terzo posto,. Il 2023 è iniziato con l'ingresso del Paese nello spazio Schengen, un'area nella quale sono compresi 27 Stati europei che hanno abolito le frontiere interne sostituite da un'unica frontiera esterna: "Per il mercato non cambia assolutamente nulla - spiega il procuratore e intermediario Vincenzo Cavaliere - la Croazia è nell'Unione Europea dal 2013 e da quell'anno i giocatori croati non hanno più lo status da extracomunitari"."Ve ne segnalo uno per ruolo: in difesa scelgo Josip Sutalo, centrale classe 2000 della Dinamo Zagabria. A centrocampo il profilo più interessante è Martin Baturina, classe 2003 e numero dieci della Dinamo Zagabria. Uno dei talenti con più prospettive tra gli attaccanti è Filip Cuic, punta centrale classe 2003 dell'Hajduk Spalato e in prestito in Slovenia al Radomlje, nel 2021 è stato nominato miglior giocatore della Youth League. Vi faccio un altro nome"."Un giocatore che sicuramente esploderà e sarà oggetto di mercato è Dominik Kotarski, portiere del Paok Salonnico e dell'Under 21 croata"."E' un attaccante d'esperienza che ha giocato anche in Italia. L'anno scorso ha vinto la classifica cannonieri del campionato croato con 34 gol, quest'anno ne ha già fatti 11. In Italia potrebbe far comodo a tanti club"."Secondo me sì. La valutazione di un calciatore è direttamente proporzionale a quanto un club è disposto a pagarlo, e con i prezzi ai quali vanno via certi giocatori direi proprio di sì. Gvardiol ha 20 anni, è titolare in un grande club come il Lipsia e nella nazionale croata terza al mondo"."Penso che alla fine vada al Chelsea"."L'avevano cercato Atalanta e Milan, ma l'approccio più serio è stato quello dell'Inter quando il ragazzo giocava negli Allievi della Dinamo Zagabria. Il club croato non ha voluto venderlo e non se n'è fatto nulla"."Ausilio mi aveva detto che cercava un centrocampista e io gli avevo fatto il suo nome quando era alla Dinamo Zagabria. Lo fece seguire per 5/6 mesi, già nell'estate 2014 era tutto fatto ma il ds nerazzurro ha voluto aspettare un altro po' per fargli fare più esperienza; poi l'ha preso nel mercato di gennaio. E ha fatto un grande colpo, per rapporto qualità-prezzo è il più grande affare dell'Inter"."Diciamo che ci sono stati momenti in cui ha valutato altre offerte, da parte di Psg e Manchester United. L'ultima volta l'anno scorso, quando i francesi gli fecero una proposta importante ma alla fine decise di rimanere"."E' un gran giocatore e fa molti gol. In Italia lo vedrei bene"."Sì, è molto probabile che vada al Monza".