Lautaro Martinez sta giocando con problemi fisici ai Mondiali in Qatar. Lo rivela l'agente dell'attaccante dell'Inter, Alejandro Camano, in un'intervista a Radio La Red: "Ha un forte dolore alla caviglia destra, si sta facendo le infiltrazioni per poter giocare. Lautaro è fortissimo di testa, ma i gol che gli hanno annullato contro l'Arabia Saudita sono stati momenti duri per lui. Ma ha lavorato sodo per far sparire quel dolore, e non appena accadrà, volerà in campo, perché è un goleador mondiale".



ALVAREZ - Lautaro nel frattempo ha perso il posto da titolare nell'Argentina in favore di Julian Alvarez, ma la concorrenza non è un problema secondo Camano: "Quella competizione dà potere a lui e Julián, perché contrariamente a quanto si potrebbe credere, con essa si fanno del bene a vicenda".