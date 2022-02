Altra partita di grande sacrificio e il gol che però non arriva.è stato uno dei protagonisti dell'andata degli ottavi di finale di Champions pareggiata per 1-1 contro il. Un'altra prestazione ampiamente gradita daper spirito di sacrificio e dedizione che fanno il paio con le dichiarazioni rilasciate alla vigilia in conferenza stampa dallo spagnolo che si è detto pronto a restare a vita alla"Ho sempre sentito la fiducia di Allegri. Mi ha detto che dovevo rimanere e che si fidava di me. Ho parlato col mister quando c’era il mercatoParole importanti di chi, nonostante una situazione contrattuale che lo vede in bianconero solo in prestito, sta spingendo per la conferma a Torino. E in quest'ottica va registrata la visita delllcon la Juventus che vuole provare a proseguire il rapporto con la punta spagnola, ma non alle cifre pattuite per il suo riscatto con. L'idea è di provare a trattare a cifre più basse rispetto ai 35 milioni previsti, ma non sarà semplice convincere i Colchoneros allo sconto date le tante richieste arrivate per Morata nel corso dell'ultimo mercato.