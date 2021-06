Parla Fausto Pari, agente di Giacomo Raspadori, che il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha inserito fra i 26 Azzurri per gli Europei: "E’ la coronazione di un percorso che ha fatto, è stata una sorpresa ben accetta - spiega a Punto Nuovo Sport Show -. Ha delle qualità che non tutti hanno. La sua forza è la testa, ragiona da attaccante maturo, è un ragazzino 'vecchio', uno con la testa sulle spalle. Non ha neanche un tatuaggio (ride ndr). Mancini conosce benissimo le qualità dei suoi calciatori. Raspadori-Napoli? Dovete parlare con il Sassuolo”.