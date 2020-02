con l'obiettivo di ripartire subito col piede sull'acceleratore dopo la sconfitta di Verona e il pareggio in Coppa Italia a San Siro contro il Milan. La squadra di Sarri è a caccia dei tre punti anche per allontanare le critiche arrivate nelle ultime settimane che accusavano l'allenatore di mancanza di gioco."Daniele sta facendo di tutto, nelle ultime partite è andato benissimo. Peccato che non è rientrato nelle ultime rotazioni"."Sì, ma alla fine è rimasto perché c'è stato un altro infortunio (Demiral, ndr) e la Juve non poteva permettersi di rimanere con soli due difensori centrali di numero. Daniele ha pensato al bene della Juve, è rimasto pur sapendo che da un'altra parte magari avrebbe potuto trovare più spazio".