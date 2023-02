Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta, allenatore del Bologna, parla del suo assistito: "In questo momento non c'è nulla con l'Inter, davvero. L'obiettivo di Thiago è vincere la prossima gara contro il Torino - dice Canovi, intervistato da calciomercato.it -. Lui è un allenatore che guarda all'oggi e ha una situazione mentale e quotidiana di poter lavorare con una società sana che vuole creare qualcosa di importante. In questo momento il Bologna è la squadra rivelazione e nessuno avrebbe mai pensato che questa squadra potesse occupare questa posizione. Merito di Motta e di giocatori fantastici che sono tutti di livello". Infine, Canovi aggiunge: "Non ci sono clausole rescissorie con la societa' del Bologna".