Sandro Tonali è pronto a dire addio al Milan e all'Italia. ll Newcastle è pronto ad accoglierlo, siamo arrivati alla fase finale dell'affare. Appena atterrato all'aeroporto di Milano rientrato dalla missione in Inghilterra, l'agente di Tonali, Beppe Riso, ha parlato del futuro del giocatore.



TONALI - "Missione compiuta? Ancora no, manca ancora qualche giorno, ancora qualcosina. Il ragazzo è tranquillo, sa che quando arrivano offerte così importanti, da proprietà così importanti è difficile rifiutare sia per il club sia per il ragazzo. Abbiamo raggiunto un accordo lato-giocatore, stanno definendo tra club: fatto ciò, nei prossimi farà le visite mediche. Lacrime? No no assolutamente, il ragazzo pensa alla nazionale. Questione di bonus e dettagli tecnici, cose burocratiche. Contratto di sei anni, confermo. Sono soddisfatto perché è una grande operazione, Sandro anche in questa operazione aiuterà il Milan e anche il Brescia, che ama tanto. È un progetto perfetto per lui, lo vogliono a tutti i costi e sarà il punto di riferimento".