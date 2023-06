La cessione di Sandro Tonali al Newcastle si sta per concretizzare e con essa prende il via il domino del mercato dei centrocampisti. La prossima tessera sarà, inevitabilmente, quella di Davide Frattesi che da tempo ha manifestato la volontà di lasciare il Sassuolo e cercare fortuna in un top club che però sia in Italia. Su di lui ci sono Inter, Juve, Milan e Roma, con il giocatore che ha fatto capire in una recente intervista che preferirebbe il progetto dei nerazzurri, ma con l'ad neroverde Giovanni Carnevali che non vuole fare sconti.



AL LAVORO - L'agente di Frattesi, Beppe Riso (che è lo stesso di Sandro Tonali ndr.) intercettato all'aeroporto di Milano Linate Prime dal nostro inviato Emanuele Tramacere, ha parlato proprio del futuro del suo assistito confermando che le trattative sono in corso e che, sebbene il club nerazzuro sia in vantaggio, non ci sia ancora un club in vantaggio sugli altri.







CHI SE LO PUO' PERMETTERE? - "Abbiamo già iniziato gli appuntamenti, vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere, poi raggiungerò Davide e deciderà lui. È l'Inter la squadra che ha scelto? Non la posso dire prima. Il Milan? Credo si inserirà, mi sembrano molto concentrati su di lui. Cifre? Con Carnevali non è facile quanto a cifre, ci stiamo lavorando"