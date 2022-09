In un'intervista rilasciata a Toronews, il procuratore di Nikola Vlasic, Tonci Martic, ha spiegato come è nata la trattativa che ha portato il trequartista al Torino.



"Nikola ha deciso per il Toro grazie a Juric e Brekalo. Con Ivan ha avuto una riunione di due ore in cui gli è stata spiegata l’idea di calcio su cui si voleva lavorare e Nikola, che ama questo sport e ama la tattica, è rimasto colpito. Poi Brekalo, che è suo compagno in Nazionale, gli ha parlato molto bene dell’allenatore e del club. Così Nikola si è convinto che il Torino sarebbe stata la scelta giusta per ritrovare sé stesso" ha spiegato il procuratore.