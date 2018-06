Titolare in 3 gare su 3 col suo Portogallo, mai sostituto nella fase a gironi dei Mondiali. 270’ per William Carvalho, pilastro della nazionale lusitana e obiettivo di mercato dell’Inter. La società nerazzurra, dopo aver ufficializzato e presentato Radja Nainggolan, continua a muoversi sul mercato dei centrocampisti, alla ricerca di un centrale dotato di grande fisicità da poter schierare in mediana. Oltre alla priorità Mousa Dembelé (attratto dalle sirene cinese), sul taccuino di Ausilio c’è proprio il nome del portoghese.



SCATTO NERAZZURRO - L’Inter sta prendendo in seria considerazione la candidatura di William Carvalho, che ha chiesto la rescissione per giusta causa dallo Sporting Lisbona. La situazione col club portoghese, però, è complicata, come testimonia anche l’esonero di Sinisa Mihajlovic dopo appena 9 giorni. Per vederci chiaro, come riferisce A Bola in Portogallo, l’agente del giocatore Pere Guardiola ha incontrato nei giorni scorsi il neo-presidente dello Sporting, Sousa Cintra, insieme a Paulo Futre. Il giocatore ha chiesto la rescissione, ma la società vuole provare a fargli cambiare idea per monetizzare dalla sua cessione. Ora Carvalho è concentrato esclusivamente sui Mondiali col Portogallo, poi deciderà. L’Inter è vigile sulla situazione e spera di poter tentare l’affondo a costo zero (solo l’ingaggio). Sullo sfondo c’è la concorrenza inglese di Manchester United e Arsenal.



@AleCosattini