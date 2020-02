Parlando agli Italian Sport Awards - il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019 Mario Giuffredi agente fra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato del futuro dei suoi assistiti.



HYSAJ - "Hysaj è sempre stato un grande giocatore fin dai tempi di Sarri. Siamo felici perché ha dimostrato di non essere diventato un brocco all’improvviso e con Gattuso ha ripreso a fare le sue prestazioni. Rinnovo? Anche se dovesse farsi non è detto che resterà a Napoli a giugno perché per me avere due giocatori nello stesso ruolo non è il meglio. Magari il rinnovo potrebbe rappresentare per il Napoli uno strumento per venderlo al meglio".



DI LORENZO - "Mi auguro Di Lorenzo possa andare agli Europei perché ha dimostrato di essere di grande valore".



MARIO RUI - "Mario Rui a Napoli ha sempre fatto stagioni importantissime. È stato sottovalutato, ma ha dimostrato con Ancelotti e Gattuso quanto vale. È uno dei migliori terzini mancini della Serie A. Il fatto che il Napoli a gennaio non abbia preso altri terzini sinistri vuol dire qualcosa e Mario Rui rientra tra quei giocatori di livello importante".



FUTURO - "Se si pensa che il Napoli a gennaio siano stati acquistati giocatori per sostituire i vari Koulibaly e Allan allora non è di livello, mentre se si guarda al futuro allora è stato fatto un buon lavoro. I vari Rrahmani, Petagna, ecc. non possono sostituire i Koulibaly, Callejon, Allan, Mertens. I vari Lobotka e Demme devono ancora dimostrare di essere da Napoli"



SEPE - "Sepe è tra i 3-4 portieri più forti della Serie A e per me il più completo. Non può temere la concorrenza di Radu. Sepe di nuovo a Napoli? La mia era una provocazione perché secondo me il Napoli il portiere ce l’aveva in casa. I calciatori napoletani non sono mai stimati in casa propria ma nel calcio mai dire mai anche perché Gattuso lo stima tantissimo".