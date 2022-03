Il Var quest’anno ha ricevuto più di una critica da parte di tanti club di Serie A e non si è dimostrato all’altezza in più di una circostanza. Così i vertici arbitrali hanno voluto correre ai ripari e nella giornata di ieri hanno discusso sugli episodi che hanno fatto più discutere durante tutto l’arco della stagione. Dal rigore su Belotti in Torino-Inter, alla rete di Udogie viziata da un fallo di mano contro il Milan. Momenti che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha voluto condividere, ‘bacchettando’ l’atteggiamento dei varisti “Se l’arbitro, da Var, si porta dietro l’atteggiamento che ha in campo, sbaglia” ed aprendo ufficialmente ad una novità dalla prossima stagione.



NUOVO TEAM - “Proprio per questo nascerà una squadra di soli varistI’’ , ha detto Rocchi. Infatti sarà costituita una squadra di 10 persone destinate solo al monitor. “Potranno essere trovati tra chi ha smesso o anche tra i più giovani che dimostrano di possedere le caratteristiche giuste. Vogliamo formare arbitri sul modello europeo. Falli fischiati, ammonizioni e rigori concessi siamo in perfetta linea con la Champions League” sottolinea il designatore. L’Italia è quindi pronta ad intraprendere una nuova strada per cercare di assottigliare al massimo il margine di errori che vede una forbice netta quando gli arbitri si affidano a meno allo strumento tecnologico (si passa dallo 0,84% al 6% nel caso di negligenza dell’ausilio del Var). Da luglio al via i nuovi corsi a Coverciano.