Secondo quanto riferito da Sky Sports in Germania, l'Ajax non ha intenzione di cedere Jurrien Timber nonostante il difensore della nazionale olandese abbia fatto sapere pubblicamente di voler proseguire la propria carriera in un top club europeo. I lancieri sarebbero pronti a farlo partire solo davanti a una proposta da almeno 50 milioni di euro e per il momento nessuna società si è fatta viva con proposte di questo tipo. Nei giorni scorsi sono state insistenti le voci di un interessamento da parte di Manchester United e Liverpool.