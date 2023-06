La partita tra l’Al-Nassr e Marcelo Brozovic non è ancora conclusa. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo Relevo, è in corso proprio in questi minuti un importante vertice tra la delegazione del club saudita ed il centrocampista dell’Inter per provare a sbloccare la situazione dopo il rifiuto opposto dal nazionale croato nella giornata di ieri rispetto alla prima proposta di ingaggio da 20 milioni di euro a stagione. Brozovic ha chiesto una cifra al rialzo e ulteriori garanzie sul progetto economico-sportivo, col Barcellona che rimane sullo sfondo come possibilità di maggior prestigio nel caso in cui l’Al-Nassr non riuscisse a convincerlo.



L'INTER ATTENDE - Una situazione seguita con grande attenzione ed apprensione dalla stessa Inter, che nei giorni scorsi aveva raggiunto un’intesa definitiva con la formazione del campionato saudita sulla base di 23 milioni di euro e che, in caso di luce verde, sferrerebbe immediatamente l’assalto al Sassuolo per Davide Frattesi, sul quale nelle ultime ore è tornato forte la Roma e sul quale permane l’interesse del Milan. Per il centrocampista classe ‘99, nerazzurri e neroverdi sono già d’accordo sulla base di 35 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri.